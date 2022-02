Neuer LoL-Champ Renata: Spannend oder völlig overpowered?!

Zu stark? Renatas Skillset in der Detail-Analyse © Riot Games

Renata Glasc ist der Name der neusten Rift-Championess. Ihres Zeichen der 159. Charakter, den Riot Games auf das League-of-Legends-Rift loslässt. Die Dame, die zum einen wegen ihres eindeutigen Aussehens, zum anderen auch durch ihre Lore als Chem-Baronin eindeutig dem Zhaun-Bezirk zugeordnet werden kann, soll auf der Position des Supports heimisch werden und hat das Potenzial, das Spielgefühl entscheidend durcheinander zu wirbeln.

Zu viel Frustpotenzial!

Die neue Championess kommt vor allem durch ihre W und ihrer Ultimate mit zwei Fähigkeiten daher, die sowohl für viel Spaß als auch viel Frust im Rift sorgen könnten. Dabei kommt es wie immer auf den Blickwinkel an. Oder besser gesagt, ob Renata im eigenen oder gegnerischen Team spielt. Manchmal macht das nämlich gar keinen Unterschied.

Doch der Reihe nach. Fangen wir mit ihrer passiven Fähigkeit an.

Das Skillset von Renata fängt aber vorerst recht simpel an. Durch ihre Passive verursacht die Chem-Baronin erhöhten Schaden mit ihren Auto-Attacks. Zusätzlich dazu markiert sie die getroffenen Gegner, was dazu führt, dass verbündete Einheiten an diesen ihrerseits mehr Schaden durch ihre Fähigkeiten bewirken.