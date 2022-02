Greenwood & Co. - Das unmoralische Vorgehen der FIFA-Trader

EA Sports reagiert auf die schweren Vorwürfe gegenüber Manchester United-Profi Mason Greenwood und entfernt ihn aus FIFA 22. In FUT ist er allerdings noch vorhanden.

Der Skandal um Fußballprofi Mason Greenwood, der beim Premier League-Klub Manchester United unter Vertrag steht, wirkt sich nun auch auf den aktuellen Ableger der FIFA-Reihe aus. EA Sports hat auf die schweren Vorwürfe gegenüber dem 20-Jährigen reagiert und ihn aus dem Spiel entfernt. Mittlerweile ist das Offensiv-Talent der „Red Devils“ in den Offline-Modi der Fußball-Simulation nicht mehr spielbar.

Doch dabei wird es der Publisher nicht belassen. Vergangene Fälle zeigen, dass die Maßnahmen ebenfalls einen Einfluss auf die Online-Modi haben werden. Besonders in Ultimate Team führt dieses Vorgehen allerdings zu Problemen, da die Goldkarten des Engländers bereits zahlreich im Umlauf sind. EA kann Greenwood lediglich aus den Packs entfernen, in die Vereine der FUT-Zocker können sie nicht eingreifen.

Das unmoralische Handeln der FUT-Trader

Besonders nach Berichten über das Ableben eines Profis steigt der Preis seiner Karte an, da sie von nun an nicht mehr gezogen werden kann und somit seltener wird. Manche Spieler ergreifen ihre Chance und investieren, um anschließend mit Gewinn zu verkaufen - ein äußerst fragwürdiges Vorgehen. In der Regel unterbindet EA dieses Bestreben schnell und verringert die Price Range, sodass ein Verkauf sich nicht mehr lohnt.