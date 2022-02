Nicht Messi, Mbappé oder CR7: Der beste FIFA22-TOTY-Spieler ist ein Verteidiger!

Anzeige

Der beste TOTY-Spieler in FIFA 22

Mit dem Team of the Year in FIFA 22 bekamen viele Karten starke Upgrades in FIFA 22. Etwas überraschend könnte ein Verteidiger der beste Spieler von allen Akteuren sein.

Nach drei Wochen geht das Team of the Year in FIFA 22 langsam dem Ende entgegen. Bei einem der größten Events des Jahres haben wir dieses Mal extrem viele spielbare Karten für Ultimate Team bekommen.

Neben den üblichen Verdächtigen wie Ronaldo, Messi oder Mbappé haben es auch andere Stars, zum Beispiel Salah, Benzema und Haaland, in die Auswahl geschafft oder wurden zumindest als Honourable Mentions gewürdigt. Bei all den großen Namen ist aber ausgerechnet Linksverteidiger Joao Cancelo von Manchester City die vielleicht beste TOTY-Karte in FIFA 22. Was macht den Portugiesen so stark?

Joao Cancelo – Flexibel & keine Schwächen

Schauen wir zunächst auf seine Stats: Mit einer Gesamtbewertung von 94 ist der Rechtsfuß als linker Außenverteidiger gesetzt. EA hat den „Schwachen Fuß“ von Cancelo auf die maximalen 5 Sterne angehoben. Mit 95 Pace hat der Manchester City Star außerdem genug Tempo, um den linken Flügel in der Weekend League zu beackern.

Allerdings ist nicht nur seine Geschwindigkeit überdurchschnittlich gut. Auch seine anderen Werte liegen im 90er- oder hohen 80er-Bereich. Mit 91 Passen, 93 Dribbling und 90 Defending ist seine TOTY-Version in der Offensive, der Defensive und sogar im eins gegen eins sehr stark. Der einzige etwas schwächere Wert von Cancelo sind Elfmeter (55).

Dass er quasi der perfekte Allrounder ist, hat auch die FIFA-Community schnell auf dem Schirm gehabt. Viele haben ihn schon auf allen möglichen Positionen im Mittelfeld getestet und auch dort fiel seine Leistung nicht ab. Selbst als Angreifer ist er zu gebrauchen. Dazu ist er als (offizieller) Verteidiger noch vergleichsweise billig, nur etwa 850.000 Münzen müsst ihr für Cancelo ausgeben.