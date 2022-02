„Kugelsicheres Eis“: Snowboarder Vockensberger verletzt, Brett kaputt

Für Snowboarder Leon Vockensperger haben die Olympischen Spiele in Peking denkbar ungünstig begonnen. Der 22 Jahre alte Rosenheimer stürzte am Mittwoch beim ersten Training für den Slopestyle-Wettbewerb auf dem Parcours im Genting Snow Park bei Zhangjiakou und verletzte sich dabei erneut am rechten Knie. Auch sein Snowboard ging bei dem Sturz in der Schneemauer neben dem Kurs zu Bruch.