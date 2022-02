Premier League: Greenwood auf Kaution frei, nach Vergewaltigungs-Vorwurf

Der Fußballprofi Mason Greenwood von Manchester United wurde nach vier Tagen in Polizeigewahrsam wegen schweren Gewaltvorwürfen gegen Kaution freigelassen. Das teilte die Polizei von Greater Manchester mit, ohne den Namen des 20-Jährigen zu nennen.

„Ein 20-jähriger Mann, der (am Sonntag, den 30. Januar 2022) wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des Angriffs auf eine Frau verhaftet wurde, ist bis zum Abschluss der Ermittlungen gegen Kaution freigelassen worden“.

Auf den Platz kann er für seinen Klub allerdings erstmal nicht zurückkehren. Die Red Devils hatten am Dienstag in einer Erklärung deutlich ihren Standpunkt vertreten: „Manchester United verurteilt erneut jegliche Art von Gewalt auf das Schärfste. Wie bereits mitgeteilt, wird Mason Greenwood bis auf Weiteres weder mit dem Verein trainieren noch für ihn spielen.“

Greenwood schweigt zu den Vorwürfen

Greenwoods Freundin hatte bei Instagram am Sonntagmorgen Fotos und Tonaufnahmen veröffentlicht. Darauf waren zum Teil blutende Verletzungen und blaue Flecken auf dem Körper der jungen Frau zu erkennen - und offenbar auch Greenwood zu hören, wie der Nachwuchsstar der Red Devils seine Partnerin zu sexuellen Handlungen zwingen will. Die Postings, in denen Greenwood eindeutig als Täter benannt worden war, wurden im Laufe des Sonntags wieder gelöscht.