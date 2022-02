Para-Ski-Weltmeisterin Anna-Lena Forster ist Sportlerin des Monats

Forster setzte sich in der Wahl vor Snowboarder Martin Nörl und dem Rennrodel-Duo Toni Eggert/Sascha Benecken durch, konnte fast die Hälfte der rund 4.000 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.

Die Monoskifahrerin hatte bei den Weltmeisterschaften in Lillehammer in der Abfahrt, im Super-G, in der Super-Kombination sowie im Slalom ganz vorne gestanden und somit vier Goldmedaillen abgeräumt - eine mehr als gelungene Generalprobe für die anstehenden Paralympics.