Nations League: DFB gibt Spielorte bekannt DFB gibt Spielorte bekannt

Sané: Pfiffe geben mir Extra-Push

Der DFB gibt die Spielorte für die Nations League- Spiele gegen England, Italien und Ungarn bekannt.

Der DFB hat am Mittwochmorgen die Spielorte für die Nations League-Spiele in diesem Jahr veröffentlicht.

Für die Kracher gegen Europameister Italien und England gastiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Mönchengladbach und München. Das erste Heimspiel des Wettbewerbs steigt dabei am 7. Juni in der Münchner Allianz Arena gegen den EM-Finalisten England, die Italiener sind eine Woche später (14. Juni) im Borussia-Park zu Gast. Zudem spielt die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick am 23. September in Leipzig gegen Ungarn. (Der Spielplan der Deutschen Nationalmannschaft)

WM-Jahr startet gegen Israel

Der Startschuss ins WM-Jahr fällt für das DFB-Team schon am 26. März in Sinsheim mit dem Testspiel gegen Israel. Drei Tage später trifft das deutsche Team dann in Amsterdam auf die Niederlande.

Die neue Nations-League-Saison startet am 4. Juni mit dem Auswärtsspiel in Italien. Die Begegnungen gegen die hochkarätigen Gegner sind eine wichtige Standortbestimmung für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).

Bundestrainer Hansi Flick hat den Gruppensieg in der Nations League als Ziel ausgegeben.

„Die Nations League ist ein eigenes Turnier, ein eigener Wettbewerb. Da wollen wir bestmöglich abschneiden und möglichst Erster werden in der Gruppe“, sagte Flick nach der Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon bei dfb.de. (SERVICE: Alles zur Nationalmannschaft)

Flick: „Das ist top“

„Das ist top. Es sind ideale und reizvolle Lose“, sagte Flick. Auf dem Weg zum Jahreshöhepunkt messe man sich „mit den Besten“. Genau das hatte sich der 56-Jährige für die Begegnungen im Juni (vier) und im September (zwei) nach seinem beeindruckenden Sieben-Siege-Startrekord gewünscht.

Flick will das DFB-Team wieder an die Weltspitze führen. „Wir wollen zurück zu den Besten“, forderte er, jedoch sei man dort aber noch „lange nicht“.

