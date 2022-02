Global Athlete: „Das IOC steckt den Kopf in den Sand“

Rob Koehler, Generaldirektor der Interessensvertretung Global Athlete, wirft dem IOC vor, die Probleme rund um die Olympische Winterspiele von Peking auszusitzen. „Das IOC steckt den Kopf in den Sand. Ich nehme an, die IOC-Führung will, dass die kommenden vier Wochen vorübergehen. Sie spielt auf Zeit, bis niemand mehr an Peking denkt und es mit Paris weitergeht“, sagte Koehler der FAZ. Die Corona-Pandemie sowie Fragen nach den Menschenrechten und der Meinungsfreiheit in China überschatten das bevorstehende Event.