Transfermarkt: Pierre-Emerick Aubameyang verabschiedet sich vom FC Arsenal

Der Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Barcelona steht kurz vor dem Abschluss. Barca-Präsident Joan Laporta bestätigte den Transfer am Dienstag. Der Stürmer verabschiedet sich via Instagram.

Aubameyang: Verabschiedung über Social-Media

„Liebe Arsenal-Fans, danke, dass ihr London in den letzten vier Jahren zu meinem zu Hause gemacht habt. Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen gegangen, doch egal, was vorgefallen ist, ihr habt mich immer unterstützt, das hat mir viel bedeutet. Die Möglichkeit, Titel zu holen und die Ehre zu haben, Kapitän dieses großartigen Klubs zu sein ist etwas, was ich niemals vergessen werde. Ich habe mich immer zu 100 % auf meine Aufgaben hier fokussiert und immer mein Bestes gegeben, deshalb tut ein Abschied ohne wirkliche Verabschiedung weh – aber so ist der Fußball“, schreibt der Stürmer.