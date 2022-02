Hochspannung im Viertelfinale des DFB-Pokals: Hannover 96 gegen Top-Favorit RB Leipzig am Mittwoch, 2. März, live ab 18:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

Ismaning, 2. Februar 2022 – Spannendes Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals: Pokalschreck Hannover 96 empfängt RB Leipzig, Pokalfinalist 2019 und 2021 sowie aktueller Top-Favorit, im Kampf um das Halbfinal-Ticket: SPORT1 überträgt das Match in genau einem Monat am Mittwoch, 2. März, live im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de sowie in den SPORT1 Apps. Zuletzt gelang dem Zweitligisten aus Hannover im Achtelfinale die Sensation mit einem 3:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach, kann 96 nun auch Leipzig ein Bein stellen? Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 startet bereits um 17:00 Uhr mit allen Infos im „DFB-Pokal Countdown“. Die Übertragung des Livespiels beginnt um 18:30 Uhr, im Anschluss steht ab 20:30 Uhr in den „DFB-Pokal Highlights“ die Nachberichterstattung zum Livespiel mit Highlights und Analysen der weiteren Partien auf dem Programm. Live aus der HDI Arena präsentieren Moderator Thomas Helmer, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg den langen Fußball-Abend auf SPORT1.

SPORT1 berichtet als Partner des DFB-Pokals ausführlich über den Wettbewerb: Am Tag des Livespiels stehen vier Livestunden zum Pokal an, in den folgenden Tagen wird der DFB-Pokal zudem im „STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag, 6. März, live ab 11:00 Uhr thematisiert, hinzu kommt das Magazin „DFB-Pokal Pur“ mit den Spielzusammenfassungen am Donnerstag, 3. März, ab 23:15 Uhr (Sendezeiten in der Übersicht). Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.