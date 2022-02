Anzeige

Klub-WM: Möglicher Gegner für Thomas Tuchel und FC Chelsea aus Tahiti Klub-WM: Chelsea gegen Freizeitkicker?

Die tahitianische Freizeitmannschaft AS Pirae ist über Umwege für die Klub-WM 2022 qualifiziert. Dort könnte der FC Chelsea auf sie warten.

Bei der diesjährigen Klub-WM winkt den Zuschauern eine echte Überraschung!

Der tahitianische Klub AS Pirae hat sich über Umwege für das Turnier qualifiziert und ist somit ein möglicher Gegner für den FC Chelsea und Thomas Tuchel.

Das Besondere - die Mannschaft besteht ausschließlich aus Amateuren, da in dem Inselstaat kein Geld mit Profifußball zu verdienen ist.

Pirae gegen Chelsea möglich

Normalerweise wäre Auckland FC für das Turnier in den Emiraten qualifiziert gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie darf die Mannschaft Neuseeland aber nicht verlassen. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)

Der eigentliche Ersatz, Tiga Sport aus Neukaledonien, konnte die erforderlichen Dokumente nicht rechtzeitig einreichen, so dass die Freizeitmannschaft aus Tahiti zum Turnier reisen wird.

In der ersten Runde trifft der Insel-Klub am Donnerstag gegen Al Jazira an (ab 23.30 Uhr exklusiv bei SPORT1). Sollte der Außenseiter überraschend gewinnen, wartet in der zweiten Runde Al Hilal. Überstehen die Tahitianer auch diese Runde, käme es zum Duell mit dem FC Chelsea.

Erschwerend kommt allerdings für AS Pirae hinzu, dass sieben ihrer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, so dass diese nicht mit in die Vereinigten Arabischen Emiraten reisen durften.

Tahitis Titelgarant

Der AS Pirae ist der erfolgreichste Klub in Tahiti und spielt in der höchsten Liga, der Tahiti Division Fédérale.

Als Verein aus Französisch-Polynesien ist der im Jahr 1929 gegründete Klub für die Teilnahme am französischen Pokal berechtigt. In dieser Saison kassierte Pirae im Pokal eine 5:6-Niederlage gegen Fünftligist GSI Pontivy.

Pirae schaffte es als erstes tahitianisches Team im Jahr 2006 sogar ins Endspiel der OFC Champions League gegen Auckland FC, dort unterlag man jedoch mit 1:3.