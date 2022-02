Lahm spendet Botschafter-Honorar für Trainer-Ausbildung

Die Plätze in zwei C-Lizenz-Ausbildungen (Profil Kinder und Jugend) sowie zwei Kindertrainer-Schulungen für Ehrenamtliche wurden vom Verband unter knapp 200 Bewerberinnen und Bewerbern per Los vergeben. "Sowohl in der Gesellschaft als auch im Fußball spielen Engagement und Ehrenamt eine tragende Rolle. Vor allem der Amateurfußball lebt von einzelnen Personen, die sich engagieren und so unseren Kindern im Fußballverein eine sportliche Heimat geben", sagte Lahm, Präsidiumsmitglied des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Turnierdirektor der EM 2024.