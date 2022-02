NHL: Stützle verliert mit Ottawa in New York

Stützle verliert mit Ottawa in New York © AFP/GETTYIMAGES/SID/TIM NWACHUKWU

Das Hochgefühl hielt nur 24 Stunden: Nach dem überraschenden Sieg über die Edmonton Oilers sind Tim Stützle und die Ottawa Senators zurück in der Realität der Eishockey-Profiliga NHL angekommen. Bei den New York Islanders unterlag das Team aus Kanada 1:4. Stützle (20), der am Tag zuvor den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielt hatte, blieb ohne Scorerpunkt.