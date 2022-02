WM 2022 in Katar: Chile feiert wichtigen Sieg in WM-Qualifikation

Chile fährt wichtige drei Punkte im Kampf um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar.

Die Chilenen setzten sich am 16. Spieltag in der Südamerika-Qualifikation in Bolivien mit 3:2 (1:1) durch und liegen mit nun 19 Punkten auf dem fünften Platz. Für Chile war es der fünfte Sieg. (DATEN: Tabelle der WM-Quali in Südamerika)