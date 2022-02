Jack Wilshere seit 18 Monaten ohne Spiel: Ex-Arsenal-Star hatte "depressive Gedanken"

Der ehemalige englische Nationalspieler Jack Wilshere hat im Interview mit der Daily Mail über depressionsähnliche Phasen in seiner Karriere gesprochen.

Talent ausgebremst durch Verletzungen

Wilshere ist den meisten Fußballfans besonders durch seine Zeit bei eben jenen Gunners in Erinnerung geblieben. Der Linksfuß bestritt für die Londoner insgesamt 198 Spiele und gewann mit ihnen drei Titel.

Zu Beginn seiner Karriere galt er, so schrieb es die Daily Mail, als „das vielversprechendste Talent, das der englische Fußball zu bieten“ hatte. Doch seine Karriere wurde immer wieder durch Verletzungen aller Art aus dem Tritt gebracht.

„Die harte Wahrheit ist, dass ich durch Verletzungen zu viel Fußball verpasst habe in den letzten Jahren. Ich habe nie das Niveau erreicht, von dem ich dachte, dass ich es leisten könnte“, sagte Wilshere selbst.

Barcelona-Legende Xavi, heute Trainer der Katalanen, sagte einst über den Engländer: „Es ist eine Schande, dass er so häufig verletzt war. Wenn er eine verletzungsfreie Karriere gehabt hätte, würden wir schon jetzt über ihn als einen der besten Mittelfeldspieler in Europa sprechen.“

Wilshere seit 18 Monaten ohne Einsatz

Mentale Probleme bei Wilshere

„Ich möchte das Wort ‚Depression‘ nicht verwenden. Es gibt viele Menschen in schlechterer Lage, aber ich hatte depressive, negative Gedanken. Ich lag bis zum Mittag im Bett, schlief nicht einmal, sondern stritt nur mit mir selbst. Wofür trainiere ich? Für wen mache ich das? Ich war verloren“, verriet er.

Nach außen hin hielt Wilshere die Fassade aufrecht: „Ich habe in Verleugnung gelebt. Ich habe im August ein Fernsehinterview gegeben und wurde gefragt, ob ich einen Klub bekommen würde. Ich sagte: ‚Ja, hoffentlich etwas in der nächsten Woche oder so.‘ Und das, obwohl ich keine Angebote hatte“, sagte Wilshere und betonte:

„So nah bin ich dem Aufhören noch nicht gekommen. Es war ein komisches Gefühl. Ich stand am Wochenende auf dem Golfplatz und habe nicht mal nachgeschaut, wie das Spiel läuft, Ich war in meiner ganz eigenen Welt.“ ( Service: Spielplan der Premier League )

Wilshere auf dem Weg zu alter Stärke

Der Mittelfeldspieler zieht Lehren aus dieser Zeit und blickt optimistisch in die Zukunft: „Jetzt ist alles anders. Ich habe diesen Plan, einen Weg. Auf die Fragen, die ich mir vorher gestellt habe, habe ich viele Antworten. Die Schlüsselfrage war: ‚Bekomme ich es noch hin?‘‘ Ich glaube, das schaffe ich. Es hat mir geholfen, erwachsen zu werden.“

Ans Aufhören denkt der Engländer nicht: „Ich hätte gerne, dass man mich in einem Jahr wieder als Jack Wilshere, den Fußballer, betrachtet. Das war mein Leben. Das ist es, was ich mehr als alles andere will. Ich bin davon überzeugt, dass meine Spielerkarriere noch nicht vorbei ist.“