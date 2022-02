Was läuft zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund?

Nico Schlotterbeck zählt zu den Stützen des SC Freiburg. Der 22 Jahre alte Abwehrchef hat einen großen Anteil am derzeitigen SCF-Höhenflug

Die Frage, die sich jeder Freiburg-Fan zurzeit stellt: Wie lange bleibt der Neu-Nationalspieler (drei A-Einsätze) noch im Breisgau? Schlotterbecks Vertrag läuft im Sommer 2023 aus und die halbe Bundesliga ist hinter ihm her. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Für mich ist das immer noch ein Traum, dass ich in der Bundesliga spiele“, sagt der Verteidiger, an dem auch Klubs aus dem Ausland (unter anderem Tottenham) interessiert sind, kürzlich bei Sky. „Und deswegen habe ich nicht das Verlangen danach, ins Ausland zu gehen“. Wenn es gehe, wolle er noch in Deutschland bleiben und bei einem der besten Vereine der Bundesliga „noch ein Regal höher“ spielen. Der BVB zählt zweifelsohne dazu.