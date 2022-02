Anzeige

Bundesliga, BVB: Kehl gibt Update zu Niklas Süle und Erling Haaland Süle zum BVB? Kehl bezieht Stellung

Das Aus von Niklas Süle beim FC Bayern ist besiegelt und das Rennen der Top-Klubs um den Innenverteidiger beginnt. Ob dabei auch der BVB mitmischen wird ,ist offen - Sebastian Kehl will sich nicht in die Karten schauen lassen.

Das Rennen um Niklas Süle ist offiziell eröffnet! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Star-Innenverteidiger wird den FC Bayern am Saisonende verlassen und Europas Spitzen-Klubs bringen sich für Verhandlungen in Stellung. Wie SPORT1 weiß, ist auch Borussia Dortmund darunter, das auf der Suche nach Verstärkung für die chronisch kränkelnde Defensive ist.

Doch noch will sich Sebastian Kehl in der Personalie Süle nicht in die Karten schauen lassen.

Süle zum BVB? "Wäre schöne Retourkutsche gegen Bayern!"

„Also wenn ich jetzt alle Gerüchte, die auch in den letzten Wochen immer wieder um Borussia Dortmund kursieren, bewerte und kommentiere, würden wir hier noch ein bisschen länger stehen“, meinte Kehl in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, schmunzelnd: „In der letzten Woche war, glaube ich, ein anderer Innenverteidiger im Gespräch.“

Es sei „richtig, dass es in diesem und im nächsten Sommer den einen oder anderen interessanten Spieler ablösefrei gibt“, erklärte der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung der die Gerüchte um den Nationalspieler nicht weiter kommentieren wollte: „Das ist nun mal eine Situation, die die Corona-Zeit auch mit sich bringt. Bei uns ist das nicht anders, hier laufen auch ein paar Verträge 2022 und 2023 aus, damit beschäftigen wir uns natürlich.“

Kehl gibt Update zu Haaland

Eine andere brisante Personalie bei der Borussia ist derweil nach wie vor ungeklärt: Die Zukunft von Erling Haaland.

Zwar bleibt die weiter offen, nachdem den begehrten Stürmer zuletzt aber muskuläre Probleme plagten, stellte Kehl nun einen Einsatz im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag in Aussicht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Er hat weiterhin muskuläre Probleme, daran hat sich noch nichts verändert. Aber wie er zuletzt selbst sagte, wird er bald zurück sein und das hoffen wir natürlich auch. Er ist hoch motiviert und will so schnell wie möglich zurückkommen“, gab der 41-Jährige über die Einsatzchancen des Norwegers zu Protokoll.

Ob Borussia Dortmund am Wochenende tatsächlich auf Haaland bauen kann, ist also weiter offen. Am Sonntag (Ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) haben die Schwarz-Gelben gegen Bayer Leverkusen die Möglichkeit, ihren Rang als Bayern-Jäger Nummer eins zu festigen und ihren Vorsprung auf die Werkself auf elf Punkte zu vergrößern. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)