Premier League: FC Everton dank Transferfenster auf dem Vormarsch?

Der FC Everton hat in diesem Wintertransferfenster richtig zugeschlagen und hochkarätige Neuverpflichtungen getätigt. Die Toffees hoffen dadurch auf die Rettung in der zweiten Saisonhälfte. Doch kann das gutgehen?

Negative Schlagzeilen durch den Besitzer

Nun war Moshiri offenbar der Meinung, dass im Januar 2022 der richtige Zeitpunkt für Pereira gekommen sei. Die Fans sahen das komplett anders, protestierten zuletzt rund um den Goodison Park und schmierten dazu auch ein Graffiti mit deutlicher Aussage an die Wände: „Pereira out, Lampard in.“

„Nach der letzten absurden Wendung in dieser Seifenoper, bei der ein Stellenbewerber live im Fernsehen zu seinem Vorstellungsgespräch befragt wurde, sollte man nicht mehr daran zweifeln, das Moshiri Everton in eine Lachnummer verwandelt hat“, kommentierte die Daily Mail die Herangehensweise des Iraners.

FC Everton: Wahnsinn am Deadline-Day

Am Ende kam Moshiri dem Ruf der Fans nach. Am Deadline Day wurde tatsächlich Lampard als neuer Trainer des FC Everton vorgestellt - und noch am gleichen Tag bekam er mit Alli seinen Wunschspieler.

Der Nationalspieler galt lange Zeit als die große Hoffnung des englischen Fußballs. Doch in den letzten Jahren bekam die Karriere des 25-Jährigen einen Knick. Schlechte Leistungen führten zu Nichtberücksichtigungen und somit zum Platz auf der Bank. Auch unter dem neuen Trainer Antonio Conte bekam Alli keinen Fuß in die Startelf. (DATEN: Tabelle der Premier League)

Auch der 24-Jährige sucht seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Manchester United im vergangenen Sommer vergeblich nach seiner Form. In dieser Saison kam der Mittelfeldspieler bei Manchester United lediglich zu acht Einsätzen in der Premier League. Van de Beek hatte zuletzt mehrfach erklärt, den Verein unbedingt verlassen zu wollen . (Alle News und Hintergründe zur Premier League)

Das Risiko mit den Neuzugängen

Auch die Personalie Lampard ist kein Erfolgsgarant per se. Zwar war seine erste Trainerstation bei Derby County ein voller Erfolg, der sogar beinahe in der Premier League geendet wäre. Dafür war sein Auftritt in seiner Zeit beim FC Chelsea insgesamt aber umso dürftiger. (So wehrt sich Derby County gegen sein Schicksal)