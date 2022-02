Darts: PDC ruft World Matchplay für Frauen ins Leben - neues Turnier für Sherrock und Co.

Queen of the Palace scheitert dramatisch

Die PDC macht in Sachen Frauen-Darts Nägel mit Köpfen. Nach Gründung der Women‘s Series im vergangenen Jahr ruft die wichtigste Darts-Organisation der Welt nun ein eigenes Turnier für Fallon Sherrock und Co. ins Leben.

Am Tag des World-Matchplay-Finals, Sonntag 24. Juli, spielen acht Damen beim Women‘s World Matchplay im Winter Gardens in Blackpool ein Preisgeld von insgesamt 25.000 Pfund aus. Das Event wird in England live im TV übertragen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)