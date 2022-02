NFL: Tom Brady tritt als GOAT zurück - er wird unerreichbar bleiben! SPORT1-Kommentar

Der GOAT geht: Tom Brady beendet nach 22 Saisons seine Karriere. Nicht nur in der NFL, in der gesamten Sportgeschichte ist er eine der größten Legenden, die es jemals gab und geben wird. SPORT1-Redakteur Raphael Weber kommentiert.

Nach 22 Saisons in der NFL. Die Hälfte seines bisherigen Lebens hat Brady in der Knochenmühle des professionellen Footballs verbracht, zwischen 2000 und 2021 unzählige Rekorde aufgestellt. (Brady verkündet Rücktritt)

Um es mit einigen Zahlen kurz zu verdeutlichen: 7 Super-Bowl-Siege bedeuten, dass Brady alleine 12,7 Prozent aller Super Bowls gewonnen hat. Mehr als jedes andere Team in der Geschichte. Brady tritt ab mit den Bestmarken bei Siegen, Touchdown-Pässen, erfolgreichen Pässen, Pass-Yards - in der regulären Saison UND den Playoffs!

Große Legende trotz Skandalen

Nur drei Franchises in der GESCHICHTE haben überhaupt mehr Playoff-Spiele gewonnen als Brady alleine (35) - seine New England Patriots (37), die Green Bay Packers und Pittsburgh Steelers (je 36). Die NFL wurde vor über 100 Jahren gegründet (1920).

Diese und viele weitere absurd gute Statistiken helfen zumindest dabei, in den Kontext zu setzen, wie groß die Legende von Tom Brady trotz Skandalen wie Deflate oder Spy-Gate ist, wie gigantisch seine Bedeutung. Nicht nur, was die NFL angeht. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Brady ist der GOAT. Und das bedeutet explizit: Er ist der Größte „aller Zeiten“. Nicht der Größte „bis jetzt“. Was Brady über drei Jahrzehnte in der NFL abgeliefert hat, zuletzt als 44-Jähriger in einer der athletischsten und brutalsten Sportarten der Welt, ist gigantisch und in der Sportgeschichte nur mit wenigen Stars zu vergleichen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)