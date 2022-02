Anzeige

Leichtathletik: Alica Schmidt und Malaika Mihambo überzeugen in Erfurt Alica Schmidt überrascht in Erfurt

Heißes Trainingscamp: So macht sich Alica Schmidt fit

SPORT1

Alica Schmidt sorgt beim Hallen-Meeting in Erfurt für ein Highlight. Malaika Mihambo leistet sich einen Ausflug übr die Sprintstrecke.

Mit 2,5 Millionen Follower ist Alica Schmidt längst ein Star in der deutschen Leichtathletikszene - bislang korrelierten ihre sportliche Leistungen allerdings nicht ganz mit ihrer Popularität.

Beim Hallen-Meeting in Erfurt setzte die 23-Jährige aber ein Ausrufezeichen und distanzierte die Favoritin Laura Müller klar.

Anzeige

Während Schmidt bei ihrem Rennen mit 53,24 Sekunden eine neue Hallen-Bestleistung aufstellte, landete Müller (53,66 Sekunden) im zweiten Lauf hinter Mona Mayer (53,48 Sekunden) nur auf Platz 2.

ISTAF Indoor in Berlin am Freitag ab 18 Uhr LIVE in SPORT1

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wagte unterdessen einen Ausflug über die 60 Meter. Nachdem sie im Vorlauf mit 7,44 Sekunden eine Saisonbestzeit rannte, reichte es im Finale nur zu Platz 6 (7,48 Sekunden).

Ungewohntes Bild: Neben Mihambo lief Tiffany Eidner das Rennen mit einer FFP2-Maske. Siegerin wurde Evelyn Tristan aus Barbados (7,27 Sekunden) vor Sophia Junk (7,33 Sekunden).

undefined

Mihambos nächster Auftritt steigt bereits am Freitag. Beim Hallen-ISTAF in Berlin ist SPORT1 ab 18 Uhr LIVE dabei.

Eine bemerkenswerte Leistung gelang der erst 16 Jahre alten Jolanda Kallabis. Über 800 Meter verbesserte die Tochter des früheren Hindernis-Europameisters Damian Kallabis den deutschen U18-Rekord auf 2:04,57 Sekunden.









Anzeige