Tom Brady: Reaktionen auf seinen Rücktritt aus der NFL

Jetzt ist es also wirklich passiert!

Nach tagelangen Spekulationen verkündete NFL-Superstar Tom Brady am Dienstag sein offizielles Karriereende über Social Media .

Der erfolgreichste Quarterback in der Geschichte des Football macht nach insgesamt 22 Jahren und sieben Super-Bowl-Titeln Schluss.

In seiner Laufbahn spielte Brady nur für zwei Franchises in der NFL: für die New England Patriots (2000 - 2019) und die Tampa Bay Buccaneers (2019 - 2022).