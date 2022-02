ManUnited: Mason Greenwood bleibt nach schweren Gewaltvorwürfen in Gewahrsam

Mason Greenwood bleibt in Polizeigewahrsam. Die Vorwürfe gegen den Spieler von Manchester United werden derweil konkreter.

Der englische Nationalspieler Mason Greenwood bleibt wegen schwerster Gewaltvorwürfe in Polizeigewahrsam. Nach Vorwürfen durch die Freundin des 20-Jährigen und weiteren Untersuchungen bestehe mittlerweile der Verdacht auf sexuelle Nötigung und Morddrohungen durch den Profi von Manchester United.

Wie die Polizei Manchester am Dienstag mitteilte, wurde den Ermittlern zusätzliche Zeit eingeräumt, „um mit einem Mann in den 20ern zu sprechen, der zunächst wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen wurde“. Greenwood wird damit zumindest einen vierten Tag in Gewahrsam verbringen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)