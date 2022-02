FIFA 22: Furioses Debüt - Anders Vejrgang glänzt für Dänemark

Im 2v2-Format trafen die Pros der teilnehmenden Länder in Hin-und Rückspiel aufeinander, wobei beide Partien separat gewertet werden. In der Gesamtabrechnung verlor Dänemark nur das Duell mit Frankreich. Trotzdem genügte die Punkteausbeute aus den verbleibenden Matchups für den ersten Rang. Im Vergleich zur Vorwoche stellt das Resultat eine deutliche Steigerung da - Anders Vejrgang sei Dank. Mit ihm am Controller blieben die Nordeuropäer ungeschlagen.

Nicht nur ein FIFA-Zocker von Vielen

Obwohl sein Auftritt in der zweiten Woche der FIFAe Nations Play-Ins als offizielles Debüt bei einem EA-Event in die Geschichte eingehen wird, so hat sich der eSportler von RB Leipzig bereits abseits der großen Bühne einen Namen in der Branche gemacht. Dem Status des Neulings ist er längst entwachsen. Vielmehr war aufgrund seiner bisher gezeigten Leistungen eine derartige Performance sogar zu erwarten.