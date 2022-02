Fußball-WM 2022: Südkorea fährt zum zehnten Mal in Folge zur Weltmeisterschaft

Bundesliga-Star Jae-Sung Lee qualifiziert sich mit der südkoreanischen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar.

Offensivspieler Jae-Sung Lee vom FSV Mainz 05 hat mit der südkoreanischen Nationalmannschaft das Ticket für die WM 2022 in Katar gelöst.

Das Team des portugiesischen Trainers Paulo Bento setzte sich am Dienstag in Dubai gegen Syrien mit 2:0 (0:0) durch und qualifizierte sich zum zehnten Mal in Folge für eine WM-Endrunde.