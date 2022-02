FC Barcelona: Pierre-Emerick Aubameyang vor Wechsel - Spanier scherzen wegen Real

Panikkauf oder echte Verstärkung? Das will Barca mit Aubameyang

Der Gabuner hatte beim nervenaufreibenden 2:2 in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund erst das 1:2 erzielt und kurz vor Schluss den Ausgleich durch Marco Reus mit einer Traumflanke vorbereitet. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)

Anschließend stapfte der damals 27-Jährige - wie immer gut gelaunt - durch die Katakomben des Bernabéu, an den Medien vorbei, wo er natürlich von den wartenden Journalisten aufgehalten wurde.

Man kennt es ja: Wer in Madrid so aufspielt, der kommt nicht ungeschoren davon. Ein Journalist von beIN SPORTS fragte ihn dann nach seinen Spanien-Ambitionen, insbesondere danach, ob er sich vorstellen könne, wieder im Bernabéu zu spielen.

Was zu jener Zeit beim BVB nicht super ankam, darüber machen sich jetzt einige spanische Medien lustig - zumindest weisen sie augenzwinkernd darauf hin, wenn sie die einst gefallenen Sätze wieder aus der Mottenkiste holen, in diesem Fall geschehen durch die Marca .

Denn Aubameyang schloss sich weder damals noch heute den Königlichen an. Ganz im Gegenteil: Nach vier Jahren in London beim FC Arsenal hat sich der 32-Jährige für einen Wechsel zu Real-Erzfeind Barcelona entschieden.

Aubameyang schon unterschrieben?

Wie Barca-Präsident Joan Laporta auf einer Pressekonferenz am Dienstag bestätigte, ist der Deal quasi abgeschlossen. Wenn alles gut gehe, „werden wir Aubameyang Ende der Woche vorstellen“, erklärte er dort. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Neben seiner Äußerung, seinem Großvater ein Real-Engagement versprochen zu haben, fiel Aubameyang in der Vergangenheit mit weiteren Real-nahen Aktionen auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

So sei sein typischer Salto, den er nach Toren zelebriert, eine Hommage an Hugo Sanchez, wie er einmal der L‘Equipe verriet. Der Mexikaner spielte von 1985 bis 1992 bei Real, ist bis heute eine Legende. In 207 Spielen schoss er 167 Tore.