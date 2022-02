FC Bayern: Frauen in Allianz Arena - für Oliver Kahn "ein Meilenstein"

Die Fußballerinnen des FC Bayern treten in München erstmals auf großer Bühne auf. Für Oliver Kahn ist das „ein Meilenstein“.

Die Fußballerinnen des FC Bayern treten in München erstmals auf großer Bühne auf: Das Viertelfinale der Champions League am 22. März gegen das französische Topteam Paris St. Germain findet in der Allianz Arena statt.