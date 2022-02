NFL: Tom Brady beendet Karriere - Quarterback der Buccaneers gibt Rücktritt bekannt

Nach 22 Jahren und sieben Super-Bowl-Siegen ist also doch Schluss!

Brady hört auf: „Nervenaufreibende Reise“

„Meine Karriere war eine nervenaufreibende Reise, weit jenseits dessen, was ich mir hätte vorstellen können, und voller Höhen und Tiefen“, teilte Brady am Dienstag über seine Social-Media-Kanäle mit.

Brady hatte 2020 nach 19 Jahren und einer Titel-Dynastie die New England Patriots verlassen. Er setzte seine Karriere in Florida fort, wo er mit den Buccaneers und seinem alten Weggefährten Rob Gronkowski 2021 noch einen Super Bowl gewann.

In seinem Abschiedsstatement erwähnte er zwar die Bucs, deren Trainer Bruce Arians und einige andere Weggefährten sowie die Glazer-Familie, langjährige Besitzer der Patriots, allerdings nannte er weder das Team aus New England beim Namen noch Bill Belichick, Trainer-Legende der Patriots, mit dem er sechs seiner Meisterringe gewann.

Bei seinem Abschied aus New England hatte es Berichte über Differenzen der beiden Superstars gegeben.

NFL: Tom Brady ist eine Sport-Ikone der USA

In den diesjährigen Playoffs scheiterten die Bucs nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams.