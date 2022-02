Gladbach nach dem Eberl-Rücktritt: Dante zollt Respekt - und wundert sich über Borussia

Umgang in Leistungsgesellschaft Bundesliga: "Man muss proaktiver werden!"

Sportlich steckt die Borussia im Abstiegskampf, nun muss zudem schnellstmöglich ein Eberl-Nachfolger gefunden werden. Es ist die schwerste Zeit seit dem Abstieg in die Zweite Liga 2007. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Einer, der Eberl aus der gemeinsamen Zeit bei den Fohlen kennt, ist der Brasilianer Dante . Er wurde 2009 vom langjährigen Sportdirektor nach Mönchengladbach geholt. Die Borussia war Dantes erste Profistation in Deutschland.

Dante dankt Gladbach-Legende Eberl

In Deutschland spielte Dante noch beim FC Bayern und beim VfL Wolfsburg . Seit 2016 steht er bei OGC Nizza unter Vertrag und erlebt dort gerade seinen zweiten Frühling - erst am Montagabend glänzte er beim Pokal-Coup gegen Paris Saint-Germain mit einem frechen Lupfer im Elfmeterschießen.

„Es tut mir sehr weh, wenn ich mir die aktuelle Tabelle anschaue. Borussia war mein erster Verein in Deutschland und daher etwas ganz Besonderes“, meint er. „Ich habe mit dem Verein zweimal Abstiegskampf mitgemacht und das war eine ganz schwere Zeit. Ich konnte damals nicht gut schlafen. Was in dieser Saison los ist, kann ich kaum glauben.“