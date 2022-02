Valorant Patch 4.01: Waffen-Updates & neues Feature

Riot hatte es angekündigt und setzt es auch in die Tat um: 2022 sollen deutlich mehr Updates für Valorant veröffentlicht werden. Alle Änderungen des aktuellen Patches.

Patch 4.0 liegt noch gar nicht lange zurück und schon bekommen wir den nächsten Hotfix für Valorant. Im neuesten Update des First Person Shooters geht Riot Games die klassischen Probleme an: Sie schrauben am Balancing herum, fügen ein neues Feature hinzu und kümmern sich um einige aufgetretene Fehler.