FC Bayern Frauen spielen erstmals in der Allianz Arena - Kahn feiert "Meilenstein"

Die Frauenmannschaft des FC Bayern München wird erstmals in der Allianz Arena auflaufen. Als Gegner in der Champions League warten die Frauen von Paris Saint-Germain.

Im Viertelfinale der UEFA Women‘s Champions League bestreitet die Frauenmannschaft des FC Bayern erstmals ein Spiel in der Allianz Arena.

Am 22. März trifft das Team von Trainer Jens Scheuer in der Runde der letzten Acht des Europapokals auf Paris Saint-Germain. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der UEFA Women‘s Champions League)

FC Bayern: Kahn freut sich über Frauen-Premiere

„Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer FC Bayern Frauenfußballabteilung“, schrieb der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn bei Twitter: „Das Team von Jens Scheuer bekommt für das Champions League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain in unserer Allianz Arena die Bühne, die es verdient hat.“

Der langjährige Bayern-Profi hofft, dass bis dahin auch wieder möglichst viele Zuschauer dem Event beiwohnen können - und „dass die Rahmenbedingungen ein Fußballfest zulassen, bei dem viele Bayern-Fans unsere Frauen in der Allianz Arena unterstützen werden“.

In der Frauen-Bundesliga belegen die Münchnerinnen (28 Punkte) nach zwölf von 22 Spieltagen derzeit den zweiten Tabellenplatz hinter dem VfL Wolfsburg (29). In der Königsklasse sicherten sie sich in der Vorrunde mit 13 Punkten aus sechs Spielen souverän das Weiterkommen hinter Gruppensieger Olympique Lyon (13).