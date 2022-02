FC Bayern: Tanguy Nianzou wechselt Berater - Fingerzeig für die Zukunft?

Bayern-Youngster Tanguy Nianzou wechselt den Berater. Was bedeutet das für die Zukunft des Innenverteidigers, der in München den Durchbruch bisher nicht geschafft hat?

Wie Footmercato in Frankreich berichtet, hat Bayern-Youngster Tanguy Nianzou den Berater gewechselt.

So soll der 19 Jahre alte Franzose künftig von Vadim Vasilyev, dem ehemaligen Vizepräsident der AS Monaco, vertreten werden. SPORT1 kann das bestätigen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Nianzou will sich beim FC Bayern durchsetzen

Nach SPORT1 -Informationen will sich Nianzou weiter beim FC Bayern durchsetzen. Eine Leihe käme aber durchaus infrage, wenn sich seine Situation nicht bessert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hintergrund ist seine mangelnde Spielzeit in München. Der gebürtige Pariser kam in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 14-mal zum Einsatz. Viermal stand er in der Startelf.