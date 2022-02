FC Bayern: China-Torwart Liu Shaoziyang gleich nach Klagenfurt verliehen

Liu Shaoziyang ist der erste China-Transfer der FC Bayern - doch nun wird das Torwart-Talent gleich abgegeben in Richtung Österreich.

Liu Shaoziyang wechselt nach Klagenfurt

Nun soll Shaoziyang woanders Spielpraxis sammeln. Der Torhüter wurde für die nächsten eineinhalb Jahre an den österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt verliehen.

„Liu wird in Klagenfurt zum Kader der Profis gehören und soll in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er dort perfekte Bedingungen vorfinden wird, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu absolvieren“, wird Campus-Leiter Jochen Sauer zitiert.