Megaprojekt Rcadia – das eSports Hotel

Rcadia gilt als das größte Gaming- und eSports-Hotel in Europa © RCADIA

Julian Spies

Gaming, Turniere und Hotel an einem Ort? Das klingt für so manchen eSports-Fan nach einem Leben im Paradies. In Hamburg wird dieser Traum Wirklichkeit, denn dort steht mit dem Rcadia das größte Gaming und eSports Hotel in Europa.

Das Rcadia ist das neue Megaprojekt der Home United Cyberspaces. Seit dem Soft-Opening im August 2021 ist das Gaming-Hotel in der Hamburger Vorstadt eine Mischung aus Baustelle und laufendem eSports und Hotelbetrieb. Bis zum großen Opening am 31. Dezember 2022 ist noch Einiges zu tun, damit der riesige Gebäudekomplex rechtzeitig fertig wird.

Turniere und Training als Tagesgeschäft

Die Idee ist simpel und dennoch genial: Mit dem Rcadia bieten die United Cyberspaces Gamern und eSportler eine Location, in der es von der Turnierhalle nur wenige Meter bis zum eigenen Bett sind.

Unter der Woche bietet die Crew offene Gaming-Abende und Coaching von echten Profis. An den Wochenenden finden Turniere in wechselnden Spielen statt. Für eSports Teams sind Turniere im Rcadia gerade deswegen so attraktiv, weil Wettbewerb und Unterkunft im selben Haus sind. Für jedes Turnier ist es möglich, ein Gesamtpaket mit Übernachtung und Turniereintritt zu buchen. Für viele Teams ist in der aktuellen Situation die erste Gelegenheit, sich wieder persönlich zu treffen, statt immer nur online miteinander zu sprechen und zu spielen.

eSports auf 20.000 Quadratmetern

Das umgebaute Tagungshotel mit sieben Stockwerken bietet sogar noch viel mehr als eSports Turniere und Trainingsstunden. Neben der 600 Quadratmeter großen Eventfläche mit eigener Bühne, Produktion und Kommentatorenkabine gibt es auch SimRacer, MotionSims, VR-Räume, ein Fitnessstudio, Büroräume zum Anmieten, Veranstaltungsflächen und bald sogar einen AR-Escape Room.

Unterstützt wird das eSports Hotel von starken Investoren und Sponsoren wie Razer, BeQuite oder Aimlabs. Zudem ist das Rcadia auch fest mit den Unicorns of Love verpartnert, die das Gebäude als Hauptsitz verwenden.

Auch in Zukunft planen die Home United Cyberspaces, weiter zu expandieren, weitere Standorte in ganz Deutschland sind schon in Planung.

