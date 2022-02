Liverpool-Stürmer Minamino trifft in WM-Quali für Japan

Japan nimmt in der dritten Runde der WM-Qualifikation in Asien auch die Hürde Saudi-Arabien. Takumi Minamino vom FC Liverpool netzt, auch ein Bundesliga-Trio läuft auf.

Japan hat in der dritten Runde der WM-Qualifikation in Asien drei eminent wichtige Punkte eingefahren. (NEWS: Alles zur WM-Qualifikation)

Die Mannschaft schlug Saudi-Arabien, Tabellenführer der Gruppe B, in Saitama am Dienstag 2:0 (1:0) und hat so gute Chancen auf die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.