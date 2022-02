Kopfschuss-Tragödie um Spielerfrau von Iván Torres in Paraguay - Cristina Vita Aranda tot

Die Frau des peruanischen Profifußballer Ivan Torres gerät in Paraguay während eines Konzertes in eine Schießerei hinein und lässt dabei ihr Leben.

Die in ihrer Heimat bekannte Influencerin, die mit dem paraguayischen Profifußballer Iván Torres von Club Olimpia verheiratet war, ist Medienberichten zufolge an den Folgen eines Schusses in den Kopf gestorben.