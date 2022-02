Overwatch League 2022 – das sind die Top-Teams!

In wenigen Monaten startet die diesjährige Overwatch League. Welche Teams die aktuell stärksten Roster haben, lest ihr in diesem Artikel.

Im April soll es endlich wieder so weit sein, die Overwatch League Saison startet in das Jahr 2022. Die Teams haben den Großteil der Spieler für die kommende Liga bereits bekannt gegeben. Wir stellenschon jetzt ein paar der möglichen Top-Teams vor.

Shanghai Dragons:

Der Champion des letzten Jahres ist auch dieses Jahr einer der Topfavoriten im Rennen um die Championship. Nach dem klaren 4:0 Sieg gegen Atlanta Reign im Playoff-Finale letztes Jahr mussten die Shanghai Dragons nur zwei Abgänge verzeichnen, Supportspieler Chengzhi „Molly“ He und DPS Chae „Develop“ Rak-hoon werden in der neuen Saison für Guangzhou Charge spielen. Dadurch, dass sieben der ursprünglichen neun Spieler des letzten Jahres nach aktuellem Stand auch 2022 wieder für die Dragons spielen werden, kann auf dem Erfolg und der Chemie des Teams aus der letzten Saison aufgebaut werden.

Seoul Dynasty:

Dallas Fuel:

Mit einem Sieg im May Melee gegen die Shanghai Dragons startete Dallas Fuel letztes Jahr stark in die Saison. Auch im June Joust und im Summer Showdown konnte sich das Team um Fanliebling Choi „Hanbin“ Han-been in den Playoffs präsentieren. Mit den Abgängen von Widowmaker-Legende Kim „Pine“ Do-hyeon und Kim „Rapel“ Jun-Keun verliert Dallas zwar zwei wichtige Spieler, gleicht dies aber sicherlich mit den Neuverpflichtungen Han „ChiYo“ Hyeon-soek, Kim „Edison“ Tae-Hoon und Kang „guriyo“ Min-seo aus. Mit geladenem Talent startet Dallas Fuel Ende Frühling gegen die anderen Favoriten San Francisco Shock und Paris Eternal in der West Division.