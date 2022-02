Anzeige

Fighting Games in 2022 - Das kommt auf uns zu Fighting Games in 2022 - Das kommt auf uns zu

The King of Fighters XV läutet das Fighting Game-Jahr 2022 ein © SNK

Matthias Regge

2021 war ein gutes Jahr für Fighting Games: Guilty Gear, Melty Blood und zahlreiche Updates für bestehende Titel. Auch 2022 hat bereits spannende Dinge für uns parat.

Das Fighting Game Jahr startet bereits im Februar mit dem Release eines neuen Titels der Altmeister von SNK. Im Sommer bekommen wir dann Anime-Game-Nachschub aus dem Hause Arc System Works. Alles während wir uns auf mehr Futter für bestehende Titel freuen können!

Guilty Gear Strive: Season 2

Am 25.01 wurde der Trailer zu Guilty Gear Strives vierten DLC-Charakter veröffentlicht. Serien-Veteranin Baiken tritt dem Roster am 28.01. bei. Nach ihr steht nur noch ein weiterer Kämpfer auf der Liste des aktuellen Season Passes. Sollte der aktuelle Release-Rhythmus von Arc System Works beibehalten werden, können wir zum Ende Februar oder Anfang März mit dem finalen Update rechnen.

Anzeige

Was danach auf uns wartet, steht noch in den Sternen. Es ist aber davon auszugehen, dass wir mit einer weiteren Season auch mehr Charaktere, Stages und potenzielle Story-Passagen erhalten. Ob - und wie - sich Guilty Gear Strive auch spielerisch verändern wird ist noch unklar. Analog zum Genre-Konkurrenten Street Fighter V startete der Titel mit einem System, das vor allem Genre-Kenner als restriktiv bezeichnet hatten. Nun, da Guilty Gear Strive einige neue Spieler für das Franchise gewinnen konnte, trauen sich Arc System Works vielleicht die Komplexität stufenweise zu erhöhen.

Eine neue Ära von Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Bis heute zählt Ultimate Marvel vs. Capcom 3 zu den beliebtesten Titeln der VS-Serie. Während viele Spieler mit der Qualität seines Nachfolgers, Marvel vs. Capcom: Infinite, unzufrieden waren, erfreut sich Teil 3 immer noch großer Beliebtheit.

Im Verlauf von 2021 wurde UMVC3 sogar neues Leben eingehaucht. Es wurde immer offensichtlicher, dass die Remote-Play-App Parsec eine solide Lösung ist, um den Titel online zu spielen und den miserablen, internen Netcode zu umgehen. Doch damit nicht genug. Eine Reihe von Mods erweiterte den ohnehin schon beachtlichen Charakter-Roster um zusätzliche Kämpfer. Beachtlich ist dabei, dass bei der Konstruktion dieser neuen Fighter komplett auf interne Ressourcen wie Animationen und Modelle zurückgegriffen werden musste.

Das ändert sich nun. Ein Model-Importer für Ultimate Marvel vs. Capcom 3 öffnet Moddern weitere Tore. Schritt für Schritt wächst der Titel zu einem komplett neuen Biest, mit zahlreichen frischen Inhalten. Alles mit einer Community im Rücken, die niemals genug „Mahvel“ bekommen kann.

The King of Fighters XV

Mit seinem Release im August 2016 konnte The King of Fighters XIV kaum neue Spieler für das renommierte Franchise gewinnen. Selbst alte Hasen waren von dem Titel nur bedingt begeistert. Auch die fade Optik, die weit hinter dem zurückblieb, was andere Genre-Vertreter auf den Bildschirm brachten, weckte wenig Interesse bei KOF-Neulingen.

Mit The King of Fighters XV soll dies anders werden. Mit überarbeiteter Grafik, neuen Spielsystemen, ordentlich Marketing und Rollback Netcode bewaffnet, soll KOF15 der Spielereihe neues Leben einhauchen. Mit allem, was wir bereits von dem Spiel sehen und erleben konnten, stehen die Chancen gut, dass der aktuelle Teil der King of Fighters-Reihe das Franchise wieder im Zentrum der Community platziert.

Anzeige

Lange müssen wir nicht mehr warten. The King of Fighters erscheint am 17.2. für PC, PlayStation und Xbox.

DNF Duel

Nachdem DNF Duel, ein Fighting Game basierend auf dem, in Asien sehr beliebten, Dungeon Fighters-Universum, im Dezember 2020 angekündigt wurde, war es lange still um den Titel. Aus dem Nichts begann im November 2021 dann eine große Social Media-Offensive: Fast täglich erschienen kurze Trailer zu Charakteren und Spielmechaniken. Alles gipfelte in einer Open Beta, die vom 18. bis 20. Dezember auf PlayStation-Konsolen spielbar war.

Die Entwickler hinter DNF Duel sind 8ing. Ein Studio, das auch hinter anderen beliebten Fighting Games steckt. Zu ihrem Portfolio gehören unter anderem Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Tatsunoko vs. Capcom und Bloody Roar 2. Alles Spiele, die für schnelles, teilweise absurdes Gameplay bekannt sind. DNF Duel macht hier keine Ausnahme. Der Titel schafft es simples Design mit spielerischer Freiheit zu kombinieren. Auch der Rollback Netcode, der in der Beta demonstriert wurde, machte einen guten Eindruck. Als Release-Termin wurde der Sommer 2022 genannt.

Project L

Ende 2021 haben wir auch den ersten tieferen Einblick in das League of Legends-Fighting Game, welches aktuell noch den Namen Project L trägt, erhalten. Es wurde das Tag-basierte Gameplay demonstriert, ein erster Charakter detailliert vorgestellt und über die Philosophie der Online-Struktur gesprochen. Alle Aspekte klingen aktuell sehr vielversprechend.

Kein Wunder. Hinter Project L stehen die Canon-Brüder Tony und Tom. Beide sind Mitbegründer der Evolution Championships. Sie haben ihre Wurzeln in der Fighting Game Community und verstehen, worauf es den Spielern der Szene ankommt.

Anzeige

Das Project L dieses Jahr erscheint ist unwahrscheinlich. Aber wir werden auf jeden Fall weitere Einblicke in den Titel erhalten und uns damit ein bessere Bild machen können, wie das finale Produkt aussehen wird. Vielleicht gibt es auch schon die erste Beta zu spielen.

Die Zukunft der Genre-Riesen