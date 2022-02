3. Liga: VfL Osnabrück nach Rassismus-Vorfall gegen Duisburg im Sondertrikot

Der VfL Osnabrück läuft im Wiederholungsspiel der wegen rassistischer Beleidigungen abgebrochenen Partie in der 3. Liga in einem Sondertrikot auf.

Der VfL Osnabrück läuft im Wiederholungsspiel der wegen rassistischer Beleidigungen abgebrochenen Partie in der 3. Fußball-Liga beim MSV Duisburg in einem schwarzen Sondertrikot auf. ( NEWS: Alles zur 3. Liga )

Wie die Niedersachsen mitteilten, wolle der Klub „ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für ein gesellschaftliches Brückenbauen“ setzen. Die Begegnung findet am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) statt, auch die Gastgeber treten in einem eigens angefertigten Shirt an.