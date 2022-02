Thiem will im Sommer wieder bei 100 Prozent sein

Tennisprofi Thiem bezog in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7″ Stellung zu dem neuesten Rückschlag, der ihn zur Absage seiner Teilnahme am ATP-Turnier in Cordoba zwang: „Ich muss nach so langer Pause schmerzfrei sein, wenn ich auf den Platz zurückkehre. Das ist leider noch nicht der Fall.“ Eine Fingerverletzung bremste ihn aus. ( die ATP-Weltrangliste )