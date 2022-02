NFL-Beben um Tom Brady durch Adam Schefter - warum alle dem ESPN-Journalisten vertrauten

Mit diesem Tweet sorgte Adam Schefter für Aufsehen bei Football-Fans weltweit - und ließ damit sogar kurzfristig die damals anstehenden Conference Finals in den Hintergrund treten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Medien weltweit nahmen die Meldung auf und sogar die NFL twitterte darüber. Alle glaubten, was der hoch angesehene Schefter getwittert hatte.

Doch kurze Zeit später kamen erste Zweifel hinsichtlich der angeblichen Entscheidung des siebenmaligen Super-Bowl-Champions auf, der am vergangenen Wochenende mit den Bucs in den Divisional Playoffs mit 27:30 an den Los Angeles Rams gescheitert war.