Transfermarkt: Roberto Carlos unterschreibt am Deadline Day bei Pub-Truppe

Roberto Carlos kehrt auf den Fußball-Platz zurück. Sein neuer Klub muss für seine Dienste nicht gerade tief in die Tasche greifen.

Ist das womöglich der Deal schlechthin am Deadline Day?

Brasilien-Legende Roberto Carlos ging am letzten Tag des Transferfensters über die Ladentheke. Für ganze 6 Euro!

Wie das geht? Der 48-Jährige, der Teil der Galaktischen von Real Madrid war, hatte in Kooperation mit ebay seine Dienste verlost. Für rund fünf Pfund (sechs Euro) konnten sich englische Amateurvereine ein Los kaufen und auf den Hauptgewinn hoffen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Das Traum-Transferfenster ist offen. Von heute an könnt ihr bei Ebay in den Wettbewerb einsteigen, um mich für ein Spiel zu verpflichten“, hatte der Weltmeister von 2002 in seinen Social-Media-Kanälen verkündet.