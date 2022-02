Niklas Süle: BVB mischt im Transfer-Poker um Bayern-Star mit

Süle zum BVB - wie realistisch ist das wirklich?

Nach SPORT1 -Informationen gab es Gespräche zwischen den Dortmundern und der Süle-Seite. Klar ist, dass sich der Pott-Klub, der in der laufenden Saison schon 31 Gegentore schlucken musste, in der Abwehr verstärken will. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Süle 2016 als Nachfolger von Hummels beim BVB schon Thema

Bereits vor sechs Jahren waren die Schwarzgelben am damaligen U21-Nationalspieler Süle interessiert. „Es gibt eine Vorgeschichte zwischen dem BVB und Süle“, sagt Müller. „Süle, das ist verbürgt, wurde beim BVB im Jahr 2016 bereits mehr als nur in Erwägung gezogen.“

Bayern und Süle - keine gute Beziehung

Am Montag trat Karl-Heinz Rummenigge noch mal in Richtung Süle nach. „Er war immer ein brauchbarer Spieler!“, sagte der Ex-Bayern-Boss bei Sky. „Das Problem ist: Ich finde, er hat sich nie wirklich so richtig durchgesetzt auf seiner Position.“ Und weiter: „Wenn man die Mannschaft im Best-of aufstellt, ist Niklas im Moment möglicherweise nicht dabei. Das ist etwas, was er sich vielleicht auch mal überlegen sollte.“