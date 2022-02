Bob: Mitfavoritin Meyers Taylor nach positivem Test in Isolation

Elana Meyers Taylor, eine der großen Rivalinnen der deutschen Bob-Pilotinnen bei den Olympischen Winterspielen, ist nach ihrer Ankunft in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Silbermedaillengewinnerin von 2014 und 2018 bei Twitter bekannt. Sie habe keine Symptome und befinde sich in einem Isolationshotel, schrieb die US-Amerikanerin.

Meyers Taylor hat in dieser Saison den Weltcup im Zweierbob vor Laura Nolte (Winterberg) und auch die Wertung im Monobob gewonnen. Die Trainingsläufe in Peking starten am 10. Februar, der Wettbewerb im neu eingeführten Monobob findet am 13. und 14. Februar statt. Im Zweier geht es am 18. und 19. Februar um die Medaillen.