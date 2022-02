Transfermarkt: Dele Alli wechselt zum FC Everton, verrücktes Konstrukt

Erst am Deadline Day wurde Frank Lampard als neuer Trainer des FC Everton vorgestellt - und noch am gleichen Tag bekam er seinen Wunschspieler.

Ablöse kann bis auf 40 Millionen Euro ansteigen

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete am Deadline Day, dass für Everton bis zu 40 Millionen Euro für den Transfer fällig werden könnten. Die Bonuszahlungen an die Spurs sind an unterschiedliche Entwicklungen von Allis Zeit in Liverpool abhängig.