WWE RAW: Doppelter Titel-Paukenschlag um Rumble-Sieger Brock Lesnar Doppel-Paukenschlag um Lesnar bei WWE

Musik-Superstar lässt sich bei WWE von Brock Lesnar vermöbeln

Martin Hoffmann

Bei WWE Monday Night RAW wählt Royal-Rumble-Sieger Brock Lesnar Roman Reigns als WrestleMania-Gegner - und bekommt vorher noch eine Chance gegen Bobby Lashley.

Royal-Rumble-Sieger Brock Lesnar hat seinen Gegner bei WrestleMania 38 offiziell gewählt - und auch den anderen Titelträger nochmal ins Visier genommen.

Mit einer spektakulären Ansetzung für das nächste Groß-Event No Escape (Elimination Chamber) 2022 am 18. Februar in Saudi-Arabien behält sich WWE die Option vor, dass es danach beim Gigantenduell zwischen Lesnar und Universal Champion Roman Reigns doch noch um beide großen Trophäen geht.

Brock Lesnar fordert Roman Reigns - UND Bobby Lashley

Lesnar wird in dem titelgebenden Käfigmatch bei No Escape einer der Gegner von WWE-Champion Bobby Lashley sein, dem Reigns zusammen mit dem sich als „Doppelagent“ enttarnenden Paul Heyman beim Rumble zum Titel verholfen hat.

Lesnar verknüpfte seine Wahl von Reigns als WrestleMania-Gegner mit einer Herausforderung an Lashley, ihm an Ort und Stelle das Rückmatch zu gewähren - was die als Autoritätsperson auftretende Adam Pearce unterband: Pearce verkündete stattdessen Lesnar als ersten Gegner Lashleys im Riesenkäfig bei No Escape.

Als weitere Teilnehmer verkündet beziehungsweise ermittelt wurden die Ex-Champions Seth Rollins und AJ Styles sowie der junge Austin Theory und Riddle in deren bislang größtem Matches.

Ronda Rousey vertröstet Becky Lynch - Lita greift nach Titel

Rumble-Siegerin Ronda Rousey spannte die Fans und RAW-Titelträgerin Becky Lynch noch auf die Folter: Am Ende einer Konfrontation mit Lynch teilte die UFC Hall of Famerin mit, dass sie ihre Entscheidung bei SmackDown verkünden werde - ein Indiz, dass sich die Meldungen bewahrheiten, dass die dort regierende Charlotte Flair ihre Gegnerin sein wird.

Lynch bekam für No Escape am Ende der Show eine andere prominente Gegnerin: Hall of Famerin Lita forderte sie einen Tag nach ihrem Auftritt im Rumble-Match heraus - und auch dieser Kampf der Generationen steht.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

WWE RAW - die weiteren Highlights:

Die Vervollständigung des No Escape Matches lief zuvor wiefolgt: Als Herausforderer Nummer 2 verkündete sich Seth Rollins - beim Rumble auf kontroverse Weise Reigns unterlegen - in einem Segment mit Buddy Kevin Owens.

Owens selbst verpasste die Qualifikation und musste den Platz stattdessen Theory überlassen, der zuletzt als Zögling von WWE-Boss Vince McMahon präsentiert wurde (Austin Theory im SPORT1-Interview: Vince McMahons Ohrfeige war nicht abgesprochen):

Eine weitere Chance nutzte Riddle, als dessen Match gegen Otis vom Tag-Team-Championduo Alpha Academy kurzfristig zum Quali-Duell erklärt wurde:

Im letzten Match des Abends löste der jetzt recht klar wieder als Publikumsliebling definierte AJ Styles gegen Rey Mysterio sein Ticket:

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 31. Januar 2022:

Rhea Ripley besiegt Nikki ASH

The Miz besiegt Dominik Mysterio

No Escape Qualifying Match: Austin Theory besiegt Kevin Owens

Angelo Dawkins besiegt Dolph Ziggler

No Escape Qualifying Match: Riddle besiegt Otis

Bianca Belair besiegt Carmella