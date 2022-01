Transfermarkt: Torres, Vlahovic, Daiz - Die zehn teuersten Wintertransfers in Europas Topligen

Nachdem die Transferfenster in Europas Topligen geschlossen sind, gibt SPORT1 einen Überblick über die teuersten Wechsel in diesem Winter.

Platz 11 - Ricardo Pepi (FC Augsburg)

Den teuersten Deal eines Bundesligisten in diesem Winter tütete der FC Augsburg mit Ricardo Pepi ein. ist Die Fuggerstädter konnten das heiß umworbene US-Talent für sich gewinnen. Dafür überwies der Bundesligist eine Vereins-Rekordsumme von rund 16 Millionen Euro an den FC Dallas. Der 18 Jahre alte Offensivspieler, der unter anderem vom FC Bayern umworben wurde, unterschrieb einen Vertrag bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr. ( Bericht: So kam der Pepi-Wechsel zustande )

Platz 10 – Julián Álvarez (Manchester City)

Zahlreiche Klubs buhlten um die Dienste von Julián Álvarez. Am Ende setzte sich Manchester City durch und verpflichtete den 22-jährigen Argentinier für rund 17,5 Millionen Euro von dessen Klub River Plate . Der Stürmer unterschrieb bei dem Team von Trainer Pep Guardiola einen Vertrag bis 2027. „Die Spinne“ wird in der Rückrunde allerdings leihweise weiter für River Plate auf Torejagd gehen und dann im Sommer zu den Citizens stoßen.

Platz 9 - Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)

Mit Rodrigo Bentancur verpflichtet Tottenham Hotspur einen der Wunschspieler von Coach Antonio Conte. 19 Millionen Euro bezahlen die Nordlondoner an Juventus Turin. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Deadline Day einen Vertrag bis 2026. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Platz 8 - Yuri Alberto (Zenit St. Petersburg)

Platz 7 - Vitaliy Mykolenko (FC Everton)

Platz 5 – Chris Wood (Newcastle United)

Mit Chris Wood verpflichtete Newcastle United seinen ersten Millionenschweren Neuzugang in diesem Transferfenster. Die Magpies überwiesen 30 Millionen Euro an den FC Burnley für den 30-Jährigen, der in der Premier League in dieser Saison auf drei Treffer in 19 Einsätzen kommt. Wood unterschrieb einen Vertrag bis 2024. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)