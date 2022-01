Alexander Nübel nach Leihe zu AS Monaco zurück zum FC Bayern? Berater gibt Update

Alexander Nübels Berater hat sich zu den Plänen seines Klienten hinsichtlich seiner Zukunft geäußert, nachdem zuletzt Spekulationen aufgekommen waren, die Leihe des Torhüters vom FC Bayern zur AS Monaco könne vorzeitig ein Ende finden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison in Monaco spielt und Anfang 2023 dann eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern fällt“, betonte Stefan Backs in der Abendzeitung .

Verlängert Neuer bei Bayern und beeinflusst Nübel?

Die Nummer eins des Rekordmeisters steht allerdings kurz vor einer Ausweitung seines Kontrakts bis 2025. Sollte es so kommen, könnte dies auch Auswirkungen auf die Zukunft von Nübel haben.

Nübel, der 2020 vom FC Schalke 04 an die Isar gewechselt war, schloss sich nach einer ersten Spielzeit mit kaum Einsatzzeit den Monegassen an. Dort ist der 25-Jährige Stammtorhüter und kassierte in 22 Spielen 26 Gegentore.