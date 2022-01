Schweinsteiger Biografie: Ein Held der sich selbst verläugnet - Die Steudel-Kolumne

Ich gestehe, dass Bastian Schweinsteiger einer meiner großen Helden ist. Also sportlich gesehen. Dieser Zusatz ist wichtig. Er hat mit den Bayern 1000 Titel geholt, er hat die Champions League, ganz filmreif, erst verloren und dann gewonnen, und er ist ein echter Typ gewesen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Weltmeister wurde Schweini auch. Und wie! In der Verlängerung, mit Blut im Gesicht, man hätte das nicht besser erfinden können.

Eine Biografie, die keine ist

Warum habe ich es nicht gelesen? Auch, weil ich ihn so mag. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, den letzten Rest meines Schweini-Bildes, das nach Til Schweigers „Doku“ ohnehin beschädigt war, vollends in Schutt und Asche zu legen.

Das heißt, so ganz stimmt das nicht. Ich habe die ersten 30 Seiten des Buches gelesen. Dann war‘s genug für mich, mir schwante zu viel Böses. Abpfiff wegen schlechter Witterung. Ich hatte so ein Gefühl, das ich sonst bei trostlosen Nullzunulls habe, bei denen du nach 15 Minuten weißt: Das wird heute nichts.

Schon nach 30 Seiten verspürte ich null Drang, mehr über Bastian Schweinsteiger zu erfahren. Weil es sich so langweilig las, wie ein Märchen. Und vor allem: Weil ich nie wusste, was wahr ist und was erfunden auf diesen Seiten, die ja vom Verlag deshalb vorsichtshalber „Biografischer Roman“ genannt werden.