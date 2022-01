3. Liga: Eintracht Braunschweig nach 1:1 gegen SC Verl wieder auf Relegationsplatz

Eintracht Braunschweig kehrt in der 3. Liga zwar in die Aufstiegszone zurück, muss dennoch eine Enttäuschung hinnehmen.

Eintracht Braunschweig ist in der 3. Liga in die Aufstiegszone zurückgekehrt. Durch das enttäuschende 1:1 (0:1) gegen Abstiegskandidat SC Verl blieb der Ex-Meister zwar zum dritten Mal in den vergangenen vier Ligaspielen ohne Sieg, konnte aber den punktgleichen Rivalen 1. FC Saarbrücken aufgrund der besseren Tordifferenz wieder vom Relegationsrang verdrängen.